Мать, отказавшаяся от химеотерапии, признана Досточтимой

Папа Франциск утвердил указ о признании героических добродетелей двух женщин – мирянок. Это первый официальный шаг в их процессе беатификации. Первая – Мария Кристина Челла Мочеллин, мать из Италии. Она скончалась в 1995 году, когда ей было 26 лет. Когда она была беременна, ей был диагностирован рак, но она отказалась от химиотерапии, чтобы не навредить ребенку.