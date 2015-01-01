Мать, отказавшаяся от химеотерапии, признана Досточтимой

3 дня назад

Папа Франциск утвердил указ о признании героических добродетелей двух женщин – мирянок. Это первый официальный шаг в их процессе беатификации. Первая – Мария Кристина Челла Мочеллин, мать из Италии. Она скончалась в 1995 году, когда ей было 26 лет. Когда она была беременна, ей был диагностирован рак, но она отказалась от химиотерапии, чтобы не навредить ребенку.


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