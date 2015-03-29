Международная конференция «Богатство многих лет жизни»

Папа встретился с участниками конференции «Богатство многих лет жизни». Собравшиеся анализируют проблемы старости и пастырского ухода за пожилыми людьми. Папа Франциск напомнил участникам конференции, что богатство старости — это «драгоценное сокровище, которое формируется во время путешествия каждого человека через жизнь». Святейший Отец также сказал, что старение общества во многих странах должно стать призывом к серьёзным размышлениям, чтобы научиться понимать и ценить пожилых людей.