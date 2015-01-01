Меры по предупреждению распространения коронавируса

2 дня назад

Фотографии и видео из Китая потрясли католиков во всем мире. Недавно епископ Гонконга – в ответ на эпидемию коронавируса – призвал всех католиков Китая участвовать в Святой мессе онлайн. Епархия приостановила религиозные службы из-за риска для здоровья, в том числе в Пепельную среду. Если кризис продолжится, это также может повлиять на Страстную неделю. Эта реальность затронула и Италию. Северные города, такие как Милан и Болонья, пока оставляют свои церкви открытыми, но крупные публичные церемонии, мероприятия и уроки катехизиса — приостановлены.


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