Представители нескольких мировых религий собрались в Ватикане, чтобы подписать совместный призыв по проблемам климата, который будет представлен мировым лидерам на конференции Организации Объединенных Наций в Глазго в ноябре этого года. Документ призывает мировых лидеров активизировать свои усилия, чтобы остановить изменение климата.
Мировые религии призывают заботиться о климате
3 дня назад
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