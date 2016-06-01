Мировые религии призывают заботиться о климате

Представители нескольких мировых религий собрались в Ватикане, чтобы подписать совместный призыв по проблемам климата, который будет представлен мировым лидерам на конференции Организации Объединенных Наций в Глазго в ноябре этого года. Документ призывает мировых лидеров активизировать свои усилия, чтобы остановить изменение климата.