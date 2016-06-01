Мировые религии призывают заботиться о климате

3 дня назад

Представители нескольких мировых религий собрались в Ватикане, чтобы подписать совместный призыв по проблемам климата, который будет представлен мировым лидерам на конференции Организации Объединенных Наций в Глазго в ноябре этого года. Документ призывает мировых лидеров активизировать свои усилия, чтобы остановить изменение климата.


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