Молитвенные интенции Папы

Мир финансов

Папа Франциск — май 2021

«Настоящая экономика, та, которая создает рабочие места, переживает кризис. Как много людей сейчас не имеют работы! Но финансовые рынки никогда не были раздуты так, как сейчас. Как далек мир больших финансов от жизни простых людей! Если финансы не регулируются, они становятся чистой спекуляцией, движимой денежно-кредитной политикой. Эта ситуация неустойчива. И это опасно. Чтобы бедные не страдали от болезненных последствий этой системы, финансовые спекуляции необходимо тщательно регулировать. Спекуляции. Я хочу подчеркнуть этот термин. Пусть финансы станут формой служения и инструментом для служения людям и для заботы о нашем общем доме! У нас еще есть время, чтобы начать процесс глобальных изменений, чтобы практиковать другой тип экономики, более справедливой, более инклюзивной и устойчивой, и никого не оставлять позади. Мы можем это сделать! Помолимся, чтобы те кто отвечает за финансы, сотрудничали с правительствами в регулировании финансовых рынков и в защите граждан от их опасностей.»

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