Миссия в Эфиопии

Алехандро Карбальо впервые отправился в Эфиопию шесть лет назад. Он приехал из Мадрида миссионером, но не хотел, чтобы его присутствие в стране ограничивалось одним летом. Так он начал работать с «Эмаликат», испанской благотворительной организацией, которая строит надежные колодцы в самых засушливых регионах планеты.