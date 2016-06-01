Алехандро Карбальо впервые отправился в Эфиопию шесть лет назад. Он приехал из Мадрида миссионером, но не хотел, чтобы его присутствие в стране ограничивалось одним летом. Так он начал работать с «Эмаликат», испанской благотворительной организацией, которая строит надежные колодцы в самых засушливых регионах планеты.
Миссия в Эфиопии
4 дня назад
АРХИВ
КАЛЕНДАРЬ
СВЕЖИЕ ЗАПИСИ
- Rome Reports для России от 24 января 2022 года 4 дня назад
- Экскурсии по Апостольскому дворцу на Латеранском холме 4 дня назад
- Песня о святом архангеле Михаиле 4 дня назад