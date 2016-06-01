Миссия в Эфиопии

4 дня назад

Алехандро Карбальо впервые отправился в Эфиопию шесть лет назад. Он приехал из Мадрида миссионером, но не хотел, чтобы его присутствие в стране ограничивалось одним летом. Так он начал работать с «Эмаликат», испанской благотворительной организацией, которая строит надежные колодцы в самых засушливых регионах планеты.


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