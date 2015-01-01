Многие люди до сих пор страдают от военных действий

Одним из самых драматических последствий насилия, распространяющегося по всему Сахелю, являются страдания детей. Это город Кайя в Буркина-Фасо. В этой стране на данный момент более полумиллиона внутренне перемещенных лиц. Конфликт в регионе ставит под угрозу будущее целого поколения. Тысячи детей перестали ходить в школу, став легкой добычей для сетей по эксплуатации детей. Вот почему такие организации, как Юнисеф, пытаются смягчить кризис, помогая детям-беженцам продолжать образование.