Многие люди проявляют заботу о ближних во время карантина

В самый худший момент чрезвычайной ситуации в области здравоохранения в Италии Папа отметил, что пандемия напомнила человечеству о чем-то важном. Святейший Отец сказал, что наиболее эффективным лекарством в этот момент является солидарность. И к счастью нет недостатка в таких примерах, благодаря компаниям и частным лицам. Например, в Мадриде эта компания по прокату элитных автомобилей решила пожертвовать благотворительной организации Каритас всю прибыль, полученную за период карантина. А эта группа гондольеров, в обычное время участвующих в регатах и развозящих туристов по Венеции, решила доставлять продукты пожилым людям во время пандемии.