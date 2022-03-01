Молитва «Ангел Господень» с Папой Франциском

2 дня назад

Папа Франциск поприветствовал паломников на площади Святого Петра во время молитвы «Ангел Господень».


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