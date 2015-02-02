Молитва о семьях Св. Иоанна Павла предлагается для новенны в подготовке к Всероссийской встрече семей, которая пройдет с 3 по 6 августа в Новосибирске. Просим всех Вас принять участие в молитве за христианские семьи с 25 июля по 2 августа!
Молитва о семьях
Боже, начало всякого отцовства на небе и на земле,
Отец, Который есть Любовь и Жизнь;
соделай, дабы каждая человеческая семья на земле
через Твоего Сына, Иисуса Христа,
рождённого от Девы, и через Святого Духа
становилась истинной обителью жизни
и любви для новых поколений.
Соделай, дабы Твоя благодать
направляла мысли и поступки супругов
на благо их семей и всех семей в мире.
Соделай, дабы молодое поколение
находило в семьях поддержку и укрепление для себя
и для развития в истине и любви.
Соделай, дабы любовь,
укрепляемая благодатью таинства брака,
была сильнее слабостей и кризисов,
через которые нередко проходят семьи.
По предстательству Святого Семейства из Назарета
молим Тебя, Боже:
соделай, дабы Церковь посреди всех народов на земле
могла плодотворно выполнять свою миссию
в семьях и через семьи.
Через Христа, Господа нашего,
Который есть Путь, Истина и Жизнь,
во веки веков. Аминь.
Св. Иоанн Павел II