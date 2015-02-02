Молитва о семьях Св. Иоанна Павла предлагается для новенны в подготовке к Всероссийской встрече семей, которая пройдет с 3 по 6 августа в Новосибирске. Просим всех Вас принять участие в молитве за христианские семьи с 25 июля по 2 августа!

Молитва о семьях

Боже, начало всякого отцовства на небе и на земле,

Отец, Который есть Любовь и Жизнь;

соделай, дабы каждая человеческая семья на земле

через Твоего Сына, Иисуса Христа,

рождённого от Девы, и через Святого Духа

становилась истинной обителью жизни

и любви для новых поколений.

Соделай, дабы Твоя благодать

направляла мысли и поступки супругов

на благо их семей и всех семей в мире.

Соделай, дабы молодое поколение

находило в семьях поддержку и укрепление для себя

и для развития в истине и любви.

Соделай, дабы любовь,

укрепляемая благодатью таинства брака,

была сильнее слабостей и кризисов,

через которые нередко проходят семьи.

По предстательству Святого Семейства из Назарета

молим Тебя, Боже:

соделай, дабы Церковь посреди всех народов на земле

могла плодотворно выполнять свою миссию

в семьях и через семьи.

Через Христа, Господа нашего,

Который есть Путь, Истина и Жизнь,

во веки веков. Аминь.

Св. Иоанн Павел II

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