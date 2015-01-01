Молитва с Папой о прекращении пандемии

Папа молился за больных, их семьи, врачей, медсестер, добровольцев, сотрудников правоохранительных органов и органов власти.

Молитва состоялась в комнате, где Святейший Отец обычно принимает официальные визиты. Это место, где всегда присутствуют христиане разных конфессий. На самом деле на его столе осталась фотография со встречи с патриархом Константинопольским Варфоломеем.