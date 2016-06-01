Молодая девушка проповедует о Боге в Инстаграм

Паула Вега — молодая женщина из Малаги, Испания. В 2018 году она начала использовать свой аккаунт в Инстаграм, чтобы рассказывать людям о своих отношениях с Богом. Сейчас она публикует рецензии на книги и контент о христианском становлении и женщинах из Библии.