Молодая девушка проповедует о Боге в Инстаграм

1 день назад

Паула Вега — молодая женщина из Малаги, Испания. В 2018 году она начала использовать свой аккаунт в Инстаграм, чтобы рассказывать людям о своих отношениях с Богом. Сейчас она публикует рецензии на книги и контент о христианском становлении и женщинах из Библии.


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