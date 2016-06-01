Молодой священник объявлен Досточтимым

3 дня назад

Досточтимый Бернар Матери Прекрасной Любви стал одним из безмолвных героев Великой Отечественной войны. Этот молодой священник умер в Польше, когда ему было всего 30 лет. Он принадлежал к конгрегации Страстей Христовых и жил во время Второй мировой войны в Польше.


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