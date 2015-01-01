Молодой человек с инвалидностью прошел по Пути св. Иакова

Знакомьтесь, это Альваро. Он на инвалидности, но это не помешало ему пройти Камино-де-Сантьяго после того, как путь был вновь открыт после карантина. Он сделал это со своим отцом Ильдефонсо и его другом Пако. Они объехали весь Пиренейский полуостров на машине и остановились в Саррии, за шестьдесят две мили до конца пути. Они говорят, что это был настоящий опыт. Все трое много шли, молились и строили планы на будущее. А именно, они хотят пригласить Папу на обед.