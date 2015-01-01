Монахиня спасает детей, обреченных на смерть

Почти одиннадцать лет назад сестра Стэн Мумуни отправилась в Гану, чтобы попытаться спасти детей, приговоренных к смерти. Речь идет о детях, родившихся с отклонениями, которых многие местные жители, в особенности традиционалисты, до сих пор считают исчадиями зла.