Почти одиннадцать лет назад сестра Стэн Мумуни отправилась в Гану, чтобы попытаться спасти детей, приговоренных к смерти. Речь идет о детях, родившихся с отклонениями, которых многие местные жители, в особенности традиционалисты, до сих пор считают исчадиями зла.
Монахиня спасает детей, обреченных на смерть
5 дней назад
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