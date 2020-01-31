Музеи Ватикана вновь открыты

2 дня назад

Музеи Ватикана вновь открылись для публики. Открытие произошло первого февраля после восьмидесяти восьми дней простоя.

 


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