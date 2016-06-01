Музыканты продолжают радовать своих слушателей

1 день назад

Пандемия коронавируса вынудила бесчисленное количество музыкантов уйти со сцены в мир виртуальных концертов. Но пятеро артистов из Бостона, штат Массачусетс, нашли способ петь вместе и делиться своей музыкой с другими. Это альбом певцов Бостонского собора под названием «С колокольни», который они записали именно там: на колокольне Крестовоздвиженского собора.


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