Пандемия коронавируса вынудила бесчисленное количество музыкантов уйти со сцены в мир виртуальных концертов. Но пятеро артистов из Бостона, штат Массачусетс, нашли способ петь вместе и делиться своей музыкой с другими. Это альбом певцов Бостонского собора под названием «С колокольни», который они записали именно там: на колокольне Крестовоздвиженского собора.
Музыканты продолжают радовать своих слушателей
1 день назад
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