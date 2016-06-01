Музыка помогает не закрывать глаза на проблемы

2 дня назад

«Лучший из всех моих недостатков» — так называется сингл итальянской христианской рок-группы «Зе Сан». Солист группы Франческо Лоренци говорит, что песня предназначена для борьбы с искушением остаться в стороне и просто наблюдать за величайшими проблемами, с которыми сталкивается мир, такими как изменение климата.


Просмотров:
53

АРХИВ

КАЛЕНДАРЬ

Март 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  