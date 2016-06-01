Музыка помогает не закрывать глаза на проблемы

«Лучший из всех моих недостатков» — так называется сингл итальянской христианской рок-группы «Зе Сан». Солист группы Франческо Лоренци говорит, что песня предназначена для борьбы с искушением остаться в стороне и просто наблюдать за величайшими проблемами, с которыми сталкивается мир, такими как изменение климата.