Музыка помогает познать любовь Бога

6 дней назад

«Твоя рана» — так называется одна из песен в альбоме Мираэли, который называется «Почувствуй любовь». Музыкальный клип снимался у древней стены вокруг итальянского города Феррара. Но его влияние вышло за пределы Италии, вплоть до Бразилии, Перу, Мексики и Испании.


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