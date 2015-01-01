Музыка помогает познать любовь Бога

«Твоя рана» — так называется одна из песен в альбоме Мираэли, который называется «Почувствуй любовь». Музыкальный клип снимался у древней стены вокруг итальянского города Феррара. Но его влияние вышло за пределы Италии, вплоть до Бразилии, Перу, Мексики и Испании.
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