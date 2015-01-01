Музыка помогает приблизиться к Богу

2 дня назад

Марисоль Карраско — дизайнер интерьеров и певица из Панамы. В своих песнях она часто черпает вдохновение из жития святых.

 


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