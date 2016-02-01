Навечерие Рождества Христова 24 декабря 2019 г. Новосибирск

Вечером 24 декабря, в кафедральном Соборе Преображения Господня состоялась Торжественная Месса Навечерия Рождества Христова.

Перед Богослужением, согласно многолетней традиции прихода, молодежь показала театральное представление на тему Рождества.Театральная постановка была организована Сестрами служительницами Иисуса в Евхаристии и мирянами прихода Кафедрального собора.

Святую Мессу возглавил ординарий Преображенской Епархии епископ Иосиф Верт, ему сослужили настоятель прихода отец Денис Марчишин, о. Янез Север, о. Иван Лега и священники движения Неокатехуменального пути.

По традиции семинаристы нашей епархии всегда принимают участие в рождественских богослужениях, посещая Новосибирск во время рождественских каникул.

А в завершении богослужения святой Николай и его помощники раздали детям рождественские подарки, наверное, самые долгожданные в этом году.