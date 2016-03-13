Навечерие Рождества Христова 24 декабря 2019 г. Новосибирск

Католики всего мира празднуют Рождество Христово. Вечером 24 декабря, в кафедральном Соборе Преображения Господня состоялась Торжественная Месса Навечерия Рождества Христова. Перед Богослужением, согласно многолетней традиции прихода, молодежь показала театральное представление на тему Рождества. В этой постановке ребята смогли передать атмосферу ожидания Спасителя всеми слабыми и нуждающимися, ещё раз подчеркнув, что Мессия, которого все так ожидали пришёл в мир и пришёл Он для всех. Театральная постановка была организована Сестрами служительницами Иисуса в Евхаристии и мирянами прихода Кафедрального собора. Богослужение началось провозглашением Рождества, а после были освящены ясли. В этом году снежная и теплая погода позволила большому количеству прихожан прийти в храм даже из отдаленных районов Новосибирска. Святую Мессу возглавил ординарий Преображенской Епархии епископ Иосиф Верт, ему сослужили настоятель прихода отец Денис Марчишин, о. Янез Север, о. Иван Лега и священники движения Неокатехуменального пути. По традиции семинаристы нашей епархии всегда принимают участие в рождественских богослужениях, посещая Новосибирск во время рождественских каникул. А в завершении богослужения святой Николай и его помощники раздали детям рождественские подарки, наверное, самые долгожданные в этом году.