Навечерие Рождества Христова 24 декабря 2020 г. Новосибирск

24 декабря вечером католики всего мира начинают праздновать Рождество Христово.

В этом 2020 году, который войдёт в историю как «год пандемии коронавируса», в некоторых странах буквально наложены запреты на публичные празднования из-за большого скопления людей.

Святую Мессу в 20:00 отслужил епископ Иосиф Верт, ординарий Преображенской епархии в Новосибирске. Согласно многолетней традиции, в торжествах приняли участие семинаристы — воспитанники Высшей Духовной Семинарии Мария – Царица Апостолов, которые на все торжества возвращаются в епархию.

Рождество – это светлый, семейный праздник, а в этом году свет, надежда и утешение, которые несёт Спаситель нужны всем как никогда.