Навечерие Рождества Христова 24 декабря 2021 г. Новосибирск

24 декабря вечером католики всего мира начинают праздновать Рождество Христово. 2021 год прошел в условиях пандемии, что повлияло на порядок проведения богослужений в связи с ограничениями на проведение массовых мероприятий. В Кафедральном соборе Преображенской епархии в Новосибирске было принято решение организовать четыре Святые Мессы, чтобы верующие католики смогли принять участие в Навечерии Рождества, распределив количество людей в соответствии с нормами безопасности.