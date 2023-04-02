«Нильс Вильгельм Гаде. В поисках национального стиля»

Совместный проект студии «Кана»,
культурного центра «Иниго»
и Елены Хонякиной, магистранта теоретико-композиторского факультета Новосибирской государственной консерватории имени М.И. Глинки
при активном содействии
Жанны Алийевны Лавелиной ректора НГК им. М.И. Глинки
Юлии Владимировны Антиповой проректора по научной работе НГК им. М.И. Глинки
Натальи Владимировны Санниковой проректора по творческой работе НГК им. М.И. Глинки
Павла Александровича Мичкова проректора по научной работе и цифровому развитию НГК им. М.И. Глинки
Ольги Александровны Светловой заведующего кафедрой истории музыки НГК им. М.И. Глинки
Лины Владимировны Городецкой руководителя творческих проектов Культурного центра «ИНИГО»
в проекте приняли участие
- Елена Хонякина магистрант теоретико-композиторского факультета НГК им. М.И. Глинки
- Хор студентов профиля «Музыкальная педагогика» теоретико-композиторского факультета НГК им. М.И. Глинки, творческий руководитель – Мария Тарасенко, лауреат международных конкурсов
- Ольга Колесникова ассистент-стажер фортепианного факультета (орган) НГК им. М.И. Глинки , лауреат международных конкурсов
- Студенческий симфонический оркестр им. И.И. Соллертинского НГК им. М.И. Глинки, дирижер – Вячеслав Прасолов
- Дарья Светлова ученица 9 класса (арфа) Новосибирской специальной музыкальной школы, лауреат международных конкурсов
- Томский Академический симфонический оркестр, дирижер – лауреат Всероссийского конкурса Денис Немирович-Данченко, солист – лауреат международных конкурсов Павел Шинкевич
- Наталья Валерьевна Аристова преподаватель НГК им. М.И. Глинки, лауреат международных конкурсов
- Екатерина Олеговна Предвечнова профессор НГК им. М.И. Глинки, лауреат международных конкурсов
- текст озвучивал Станислав Балахчи студент кафедры сольного пения НГК им. М.И. Глинки
- видео от EnvatoElements /автор Stockagent_io
- графика johnnybd /envato market motiongray /envato elements
- музыка Wolf_Music /envato elements
- в проекте использовано видео Нильс Вильгельм Гаде Симфония № 5, часть 1, канал youtube Томская филармония Tomsk State Philharmony
- благодарим за поддержку Новосибирскую государственную филармонию, директор – Александр Сергеевич Бочарников
- Томскую областную государственную филармонию, директор – Наталья Игоревна Чабовская