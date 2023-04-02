«Нильс Вильгельм Гаде. В поисках национального стиля»

Совместный проект студии «Кана»,

культурного центра «Иниго»

и Елены Хонякиной, магистранта теоретико-композиторского факультета Новосибирской государственной консерватории имени М.И. Глинки

при активном содействии

Жанны Алийевны Лавелиной ректора НГК им. М.И. Глинки

Юлии Владимировны Антиповой проректора по научной работе НГК им. М.И. Глинки

Натальи Владимировны Санниковой проректора по творческой работе НГК им. М.И. Глинки

Павла Александровича Мичкова проректора по научной работе и цифровому развитию НГК им. М.И. Глинки

Ольги Александровны Светловой заведующего кафедрой истории музыки НГК им. М.И. Глинки

Лины Владимировны Городецкой руководителя творческих проектов Культурного центра «ИНИГО»

в проекте приняли участие