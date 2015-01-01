Новобранцы швейцарской гвардии принесли присягу

38 новобранцев Папской швейцарской гвардии торжественно вошли во дворик святого Дамасия, что находится перед Апостольским дворцом, чтобы поклясться в верности Папе и его преемникам. В этом году церемония была гораздо менее пышной, чем обычно, так как в ней участвовали только члены семей новобранцев. В этом году солдаты принесли присягу в присутствии венесуэльского архиепископа Эдгара Пеньи Парры, заместителя в Государственном секретариате, который представлял Папу