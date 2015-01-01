Новый альбом духовной музыки

2 дня назад

Народный хор Нотр-Дама выпустил свой новый альбом духовной музыки. Это смесь афроамериканских и восточноафриканских традиций, разбавленная джазом и музыкой прославления. Директор хора Джей Джей Райт считает, что этот альбом является знаком встречи. Члены хора общались с афроамериканцами в США и проходили семестровый курс, чтобы глубже погрузиться в африканскую культуру. Эксперты также обучали членов хора произношению слов и мелодий для песен на суахили или других восточноафриканских диалектах. Они даже пошли дальше, отправившись в Уганду, Кению и Танзанию, чтобы лучше понять культуру.

 


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