Новый документ о мире после пандемии

Папская академия жизни опубликовала документ под названием «Человеческое сообщество в эпоху пандемии: несвоевременные размышления о возрождении жизни». В документе представлены размышления о кризисе в области здравоохранения и о том, что может в будущем ожидать мир, уже измененный пандемией. В документе подчеркивается жадность и эксплуатация планеты как коренные причины пандемии, которые документ называет «симптомами недомогания нашей земли и нашей неспособности оказывать помощь». Этот кризис выявил огромное неравенство между населением.