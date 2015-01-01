Новый документ о мире после пандемии

3 дня назад

Папская академия жизни опубликовала документ под названием «Человеческое сообщество в эпоху пандемии: несвоевременные размышления о возрождении жизни». В документе представлены размышления о кризисе в области здравоохранения и о том, что может в будущем ожидать мир, уже измененный пандемией. В документе подчеркивается жадность и эксплуатация планеты как коренные причины пандемии, которые документ называет «симптомами недомогания нашей земли и нашей неспособности оказывать помощь». Этот кризис выявил огромное неравенство между населением.


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