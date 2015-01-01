Новый проект испанских музыкантов

В 2019 году Папа Франциск закрыл Всемирный день молодежи в Панаме обращением к молодежи. ПАПА ФРАНЦИСК : «Нам нравится говорить: «Вы — будущее». Нет, вы являетесь настоящим. Вы — не будущее Бога. Вы, молодые люди, являетесь настоящим Бога». Слова Папы послужили основой для названия этого нового музыкального альбома: «Ты теперь Бог», состоящего из 19 песен начинающих и признанных католических музыкантов.