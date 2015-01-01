Новый семинар, обучающий экуменическому диалогу

Молодые люди из Латинской Америки получат возможность принять участие в семинаре по лучшим экуменическим и религиозным практикам. Инициатива возглавляется региональной экуменической организацией в Латинской Америке. Проект называется Икумени. Цель состоит в том, чтобы направлять молодых христиан к совместной работе во имя мира.