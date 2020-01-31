Новый сервис для католической музыки: SpotiCatolico

2 дня назад

Католическая музыкальная цифровая сеть недавно запустила приложение SpotiCatolico. Это приложение позволяет пользователям слушать и скачивать песни более пятисот зарегистрированных католических исполнителей.


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