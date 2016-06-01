Новый церемониймейстер Папы

5 дней назад

У Папы Франциска новый церемониймейстер. Это отец Диего Равелли, который участвует в официальных церемониях Папы с 2006 года. Отец Равелли ранее был высокопоставленным чиновником в Офисе папской благотворительности, где он начал работать в 1998 году.


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