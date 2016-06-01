У Папы Франциска новый церемониймейстер. Это отец Диего Равелли, который участвует в официальных церемониях Папы с 2006 года. Отец Равелли ранее был высокопоставленным чиновником в Офисе папской благотворительности, где он начал работать в 1998 году.
Новый церемониймейстер Папы
5 дней назад
АРХИВ
КАЛЕНДАРЬ
СВЕЖИЕ ЗАПИСИ
- Rome Reports для России от 30 октября 2021 года 5 дней назад
- Город – Ватикан из кусочков Лего 5 дней назад
- Книга «Воспитание и спокойствие» поможет пересмотреть подход к воспитанию детей 5 дней назад