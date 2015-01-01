Оба Папы комментируют тему однополых браков

24 часа назад

Папы Франциск и Папа на покое Бенедикт XVI почти одновременно затронули тему однополых браков. На обратном пути из Словакии Папа Франциск подтвердил важность законов о гражданских союзах для однополых пар, но пояснил, что брак заключается между мужчиной и женщиной.


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