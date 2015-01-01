Оба Папы комментируют тему однополых браков

Папы Франциск и Папа на покое Бенедикт XVI почти одновременно затронули тему однополых браков. На обратном пути из Словакии Папа Франциск подтвердил важность законов о гражданских союзах для однополых пар, но пояснил, что брак заключается между мужчиной и женщиной.