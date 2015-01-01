Обо уважении к природным ресурсам- The Pope Video 9—сентябрь 2020

Молитвенные интенции Папы Помолимся, чтобы ресурсы планеты не разграблялись, а распределялись справедливо и с уважением.

Папа Франциск — сентябрь 2020

«Мы выжимаем ресурсы из нашей планеты. Выжимаем их, словно Земля – это апельсин. Северные страны и предприятия обогатились за счет эксплуатации природных ресурсов юга, создав «экологический долг». Кто уплатит этот долг? Вдобавок этот «экологический долг» увеличивается, когда транснациональные корпорации делают за границей то, чего им бы никогда не разрешили делать в их собственных странах. Это возмутительно. Сегодня, а не завтра! Сегодня мы должны ответственно относиться к Творению. Помолимся, чтобы ресурсы планеты не разграблялись, а распределялись справедливо и с уважением. «Нет» грабежу, «да» — обмену.»

Каждый месяц «The Pope Video» распространяет молитвенные намерения Святого Отца в отношении вызовов человечества и миссии Церкви.

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