Общая аудиенция из библиотеки Апостольского Дворца

29 апреля 2020 Святейший Отец вновь провел общую аудиенцию из библиотеки Апостольского Дворца, находясь в той же комнате, которую он использует для встреч с политическими лидерами. В этот день Папа Франциск завершил катехезу о заповедях блаженства, размышляя о значении последней строчки этого отрывка: «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное». Святейший Отец также размышлял о том, почему христианские добродетели, такие как бедность, чистота и кротость, высмеиваются и отвергаются обществом.