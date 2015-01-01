Общая аудиенция и катехеза о молитве

Из-за того, что все еще действуют ограничения на большие собрания, Папа провел свою общую аудиенцию из кабинета, где он обычно встречается с политическими лидерами. Она проходила без паломников. В своей катехезе Святейший Отец размышлял над тем, что говорит Библия о молитве простых людей. Он привлек всеобщее внимание к первым главам Бытия, которые показывают распространение зла и насилия после падения Адама и Евы.