Общая аудиенция и катехеза о молитве

1 день назад

Из-за того, что все еще действуют ограничения на большие собрания, Папа провел свою общую аудиенцию из кабинета, где он обычно встречается с политическими лидерами. Она проходила без паломников. В своей катехезе Святейший Отец размышлял над тем, что говорит Библия о молитве простых людей. Он привлек всеобщее внимание к первым главам Бытия, которые показывают распространение зла и насилия после падения Адама и Евы.


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