В своей катехизации Святейший Отец размышлял о роли святого Иосифа как приемного отца Иисуса. Папа Франциск сказал, что сегодняшнее общество «что-то вроде сироты». И посетовал, что многие люди сегодня предпочитают иметь домашних животных, а не детей.
Общая аудиенция и размышления о роли св. Иосифа
4 дня назад
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