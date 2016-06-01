Общая аудиенция и размышления о роли св. Иосифа

4 дня назад

В своей катехизации Святейший Отец размышлял о роли святого Иосифа как приемного отца Иисуса. Папа Франциск сказал, что сегодняшнее общество «что-то вроде сироты». И посетовал, что многие люди сегодня предпочитают иметь домашних животных, а не детей.


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