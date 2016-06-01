У Папы Франциска по-прежнему проблемы с ишиасом, и в среду он передвигался медленнее, чем обычно. Во время общей аудиенции он говорил о нежности Cвятого Иосифа, которая нашла свое отражение в притчах Иисуса об отцах. Эта нежность, по словам Папы, является неотъемлемой характеристикой Бога, Который всегда относится к людям с милосердием.
Общая аудиенция и размышления о Святом Иосифе
2 дня назад
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