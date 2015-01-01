Общество Иисуса продолжает оплакивать кончину отца Стэна Свами, скончавшийся 5 июля в больнице в Мумбаи, Индия. 84-летний священник-иезуит находился в тюрьме с октября 2020 года. Отца Стэна обвиняли в терроризме, но он всегда отрицал обвинения, говоря, что его преследовали за защиту прав коренных адиваси в Джаркханде.
Общество Иисуса оплакивает потерю о. Стэна Свами
2 дня назад
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