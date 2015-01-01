Община св. Эгидия не одобряет казнь Лизы Монтгомери

2 дня назад

Казнь Лизы Монтгомери продолжает потрясать мир. Реакция понятна, учитывая тот факт, что она стала первой женщиной, казненной федеральным правительством США за 67 лет.


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