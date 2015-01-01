Казнь Лизы Монтгомери продолжает потрясать мир. Реакция понятна, учитывая тот факт, что она стала первой женщиной, казненной федеральным правительством США за 67 лет.
Община св. Эгидия не одобряет казнь Лизы Монтгомери
2 дня назад
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