Молитвенные интенции Папы

Об искоренении пыток Папа Франциск — июнь 2023

«Пытки — это не прошлое. К сожалению, они и сегодня являются частью нашей истории. Как возможно, чтобы человек был таким жестоким? Существуют крайне жестокие формы пыток. Но есть и другие, более изощренные, такие как унижение, эмоциональное подавление или массовое содержание под стражей в бесчеловечных условиях, лишающих достоинства. И это не что-то новое. Давайте подумаем о том, как самого Иисуса пытали и распинали. Положим конец этому ужасу пыток. Мы должны поставить достоинство человека превыше всего. В противном случае жертвы из людей превращаются в «вещи», с которыми можно безжалостно обращаться, уничтожать или наносить необратимый психологический и физический ущерб на всю жизнь. Помолимся о том, чтобы международное сообщество взяло на себя конкретные обязательства по искоренению пыток, гарантируя поддержку жертвам и их семьям.»

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Vatican Media Каждый месяц «The Pope Video»

распространяет молитвенные намерения Святого Отца в отношении вызовов человечества и миссии Церкви.

Всемирная молитвенная сеть Папы (Апостольство молитвы) https://www.popesprayer.va/

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