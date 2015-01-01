Молитвенные интенции Папы
Помолимся, чтобы прогресс робототехники и искусственного интеллекта всегда служил человечеству.
Папа Франциск — ноябрь 2020
«Искусственный интеллект находится в сердце эпохальных изменений, которые мы переживаем. Робототехника может сделать мир лучше, если будет служить общему благу. В самом деле, если технический прогресс увеличивает неравенство, то это не настоящий прогресс. Будущие достижения должны быть ориентированы на уважение достоинства человека и творения. Помолимся, чтобы прогресс робототехники и искусственного интеллекта всегда служил человечеству… Мы можем сказать, пусть он будет «человечным».»
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