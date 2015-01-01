Молитвенные интенции Папы

Помолимся, чтобы все люди, страдающие от зависимостей, получили помощь и сопровождение.

Папа Франциск — апрель 2020

«Конечно, вы слышали о драме зависимости. Думали ли вы также о зависимости от азартных игр, порнографии, интернета… и опасностей в виртуальном пространстве? При поддержке «Евангелия милосердия» мы можем облегчить, лечить и исцелить страдания, связанные с новыми видами зависимости. Помолимся, чтобы все люди, страдающие от зависимостей, получили помощь и сопровождение.»

Каждый месяц «The Pope Video» распространяет молитвенные намерения Святого Отца в отношении вызовов человечества и миссии Церкви.

Всемирная молитвенная сеть Папы (Апостольство молитвы) https://www.popesprayer.va/

Если вы хотите увидеть больше видео о намерениях Папы, вы можете найти их на https://www.thepopevideo.org/

При сотрудничестве Ватиканских СМИ: https://www.vaticannews.va/