Молитвенные интенции Папы

Об отмене смертной казни

Папа Франциск — сентябрь 2022

«С каждым днем в мире растет число противников смертной казни.

Для Церкви это знак надежды.

С юридической точки зрения в ней нет необходимости.

Общество может эффективно бороться с преступностью, не лишая правонарушителей возможности когда-то искупить свою вину.

Всегда, в каждом судебном приговоре должно оставаться окно надежды.

Смертная казнь не предлагает справедливость в отношении жертвы, а поощряет месть.

Она исключает любую возможность исправления возможной судебной ошибки.

Кроме того, смертная казнь морально неприемлема, ибо она уничтожает самый главный дар, который мы получили: жизнь.

Не будем забывать, что до последнего момента человек может обратиться и измениться.

Неприемлема смертная казнь и в свете Евангелия, ведь заповедь «Не убий» относится как к невиновным, так и к виновным.

Поэтому я призываю всех людей доброй воли мобилизовать усилия для отмены смертной казни во всем мире.

Помолимся, чтобы смертная казнь, посягающая на человеческое достоинство, была законодательно запрещена во всех странах.»

Всемирная молитвенная сеть Папы

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Vatican Media

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Каждый месяц «The Pope Video» распространяет молитвенные намерения Святого Отца в отношении вызовов человечества и миссии Церкви.

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