Дом, которым управляют дочери милосердия святого Викентия де Поля в Риме, является прибежищем для одиноких матерей, мигрантов и бедняков, ищущих помощи. Но он также стал местом паломничества вот из-за этого факта: нательная рубашка, в которой Иоанн Павел Второй был на площади Святого Петра 30 мая 1981 года, когда в него выстрелили.
Окровавленная одежда Иоанна Павла II находится в Риме
10 часов назад
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