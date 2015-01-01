Окровавленная одежда Иоанна Павла II находится в Риме

10 часов назад

Дом, которым управляют дочери милосердия святого Викентия де Поля в Риме, является прибежищем для одиноких матерей, мигрантов и бедняков, ищущих помощи. Но он также стал местом паломничества вот из-за этого факта: нательная рубашка, в которой Иоанн Павел Второй был на площади Святого Петра 30 мая 1981 года, когда в него выстрелили.


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