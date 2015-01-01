ООН прогнозирует увеличение числа голодающих в мире

Данные, представленные Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций и четырьмя другими всемирными агентствами, показывают, что коронавирус усугубил еще одну пандемию: голод. В докладе указывается, что в 2019 году от голода во всем мире страдали шестьсот девяносто миллионов человек. В целом это на десять миллионов больше, чем в 2018 году, и на шестьдесят миллионов больше, чем пять лет назад. ООН предупреждает, что пандемия может привести к тому, что еще сто тридцать миллионов людей во всем мире пострадают от хронического недоедания уже в этом году.