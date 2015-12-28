Освящение собора Девы Марии Фатимской Матери всех народов в Караганде

13 мая 2003 года, в день памяти Фатимских явлений Пресвятой Девы Марии, был приобретён земельный участок под строительство нового кафедрального собора.

В качестве арихтектурного ориентира для будущего собора был выбранкафедральный собор города Кёльн в Германии. Адаптацию проекта к казахстанским условиям выполнил карагандинский архитектор Владимир Сергеев.

18 мая 2003 года Кардинал Анджело Содано освятил территорию и краеугольный камень под строительство нового Кафедрального собора.

9 сентября 2012 года состоялось торжественное освящение собора, которое совершил Декан Коллегии кардиналов, кардинал Анджело Содано, легат Папы Римского Бенедикта XVI.