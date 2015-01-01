Молитвенные интенции Папы

Основные права человека Папа Франциск — апрель 2021

«Защита основных прав человека требует мужества и решимости. Я имею в виду активную борьбу с бедностью, неравенством, отсутствием работы, земель и жилья, а также отказом в социальных и трудовых правах. Часто на практике основные права человека оказываются не для всех равны. Есть люди первого, второго, третьего класса, и есть те, кто выброшен на обочину жизни. Нет! Права должны быть едины для всех! В некоторых местах защита человеческого достоинства может привести вас в тюрьму, даже без суда. Или вас могут оклеветать. Каждый человек имеет право на полноценное развитие, и ни одна страна не может отрицать это основополагающее право. Помолимся о тех, кто рискует своей жизнью, борясь за основные права при диктатурах, авторитарных режимах и даже в демократических странах, переживающих кризис, чтобы они увидели, как их жертвы и труд приносят обильные плоды.»

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