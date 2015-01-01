Особенная программа подготовки к браку

6 дней назад

После семи лет работы с помолвленными парами в их епархии Мэри-Роуз и Райан Веррет почувствовали себя призванными разработать новую модель подготовки католиков к браку.
Результатом стала программа «Свидетель любви», в рамках которой помолвленные пары выбирают женатых наставников из своего прихода, чтобы вместе с ними перейти к вере и браку.


Просмотров:
46

АРХИВ

КАЛЕНДАРЬ

Август 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  