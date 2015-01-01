Особенная программа подготовки к браку

После семи лет работы с помолвленными парами в их епархии Мэри-Роуз и Райан Веррет почувствовали себя призванными разработать новую модель подготовки католиков к браку.

Результатом стала программа «Свидетель любви», в рамках которой помолвленные пары выбирают женатых наставников из своего прихода, чтобы вместе с ними перейти к вере и браку.