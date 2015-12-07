Ответ Папы Франциска на миграционный кризис

3 дня назад

«Приветствовать, защищать, интегрировать и продвигать» — эти четыре глагола предложил Папа Франциск в ответ на миграционный кризис. Сегодня ими руководствуются Фонд «Эллакурия» и организация «Каритас» при поддержке ООН.
Это первая инициатива такого рода в Испании. За последние шесть месяцев несколько добровольцев сделали все возможное, чтобы помочь сирийской семье в процессе интеграции. Семья покинула разрушенную войной страну после того, как двое детей погибли от взрывов.


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